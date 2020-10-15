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Факти / Україна

Поліція відкрила справу через антисемітські написи біля ОП

Правоохоронці Києва встановлюють осіб, причетних до появи під будівлею Офісу президента плакату з антисемітськими надписами.

Це правопорушення карається накладанням штрафу або ж ув’язненням на термін до чотирьох років.

Заявником виявилася єврейська община України. Досудове розслідування триває.

Поліція відкрила справу через антисемітські написи біля ОП

Антисемітизм – це одна з форм національної та релігійної нетолерантності, яка виражається у неприязному або ворожому ставленні до євреїв.

Зеленський про антисемітизм 

Українська влада засуджує будь-які прояви антисемітизму і хоче, щоб ізраїльтяни відвідували Україну.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Умань щорічно приймає десятки тисяч гостей, але цього року коронавірус вніс певні корективи.

– Антисемітизм – це отрута, якій немає місця в Україні. І в цьому випадку ми зіткнулися з багатьма дезінформаційними кампаніями. Ми реагуємо на кожен можливий випадок прояву агресії на антисемітичному тлі, – сказав він.

Глава держави повідомив, що згідно з опитуванням дослідницького центру Pew в 2018 році, Україна є країною в Східній Європі з найменшим показником антисемітизму.

Джерело: Нацполіція

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