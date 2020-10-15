15 жовтня в Україні не поліпшується ситуація з коронавірусом, добовий приріст знову понад 5 тис. нових хворих. У країні заповнюються лікарні, тому потрібно вжити відповідних заходів.

Станом на четвер вірус підтвердили у 281 239 українців, за добу – 5 062 нових випадки Covid-19.

Найскладніша епідситуація у Харківській, Львівській і Одеській областях. Лідер серед міст – Київ: 28 957 підтверджених і 445 нових випадків зараження Covid-19.

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Через великий добовий приріст місця для хворих на коронавірус у лікарнях почали заповнюватися активніше, 15 жовтня в Україні зайнято вже понад 20 тис. ліжок.

– У нас є 52 тис. ліжок, які ми можемо надати для лікування хворих на коронавірус. На сьогодні в лікарнях перебуває 20 475 пацієнтів. І ця кількість збільшується, – заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Для вирішення цієї проблеми доведеться залучати всі резерви країни. Спочатку хочуть перепрофілювати інші установи. Потім можуть розпочати створювати польові госпіталі.

Через погіршення епідситуації Кабмін рекомендував відправити школярів на канікули з 15 жовтня, однак місцева влада багатьох регіонів не прислухалася до рекомендацій, а ухвалила свої рішення, згідно з планами.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні, загалом вірус забрав життя 5 302 громадян країни.

Подолало хворобу 119 650 пацієнтів.

У країні провели вже понад 2 млн тестів методом ПЛР.