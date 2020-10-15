15 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що друге питання на опитуванні під час місцевих виборів стосуватиметься створення вільної економічної зони на Донбасі.

Така ініціатива обговорюється владою вже досить давно і має стати кроком для припинення війни на Донбасі і подальшої реінтеграції окупованих територій.

Та чи справді нині варто порушувати відповідне питання і чи можна виносити його на обговорення в суспільство в заявленому форматі?

Що таке ВЕЗ

Зазвичай, вільною економічною зоною називають територію країни, яка виділена із загального митного кордону і має особливі умови для ведення бізнесу, інвестицій, сплати податків тощо.

У ВЕЗ багато функцій, але для України найціннішою є залучення іноземних інвестицій. Це, у свою чергу, має активізувати бізнес у регіоні.

Та враховуючи специфіку ситуації на Донбасі, це може бути не такою вже й хорошою ідеєю для відновлення припливу інвестицій, адже частина територій й досі окупована.

Від влади вже неодноразово лунали заяви про те, що спеціальні податкові умови можуть стати важливим кроком для встановлення миру на Донбасі.

– Стосовно створення привабливих умов для бізнесу (я навіть не кажу зараз, що інвесторів), які прийдуть на території, які сьогодні є тимчасово окупованими і ті, які сьогодні розташовані біля лінії розмежування, ми маємо декілька напрямів. Тобто це, звичайно ж, і податкові пільги, певні преференції з точки зору початку і ведення там бізнесу. Візія і концепція сьогодні є. Конкретні кроки Мінекономіки спільно з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій розроблять і представлять, – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у серпневому інтерв’ю Радіо Свободі.

У роз’ясненні ініціативи глави держави на сайті Офісу президента також йдеться про те, що вільна економічна зона має стати укоріненням ефективної реінтеграційної моделі окупованих територій.

Спочатку ВЕЗ створять лише на підконтрольних Україні територіях Донбасу, щоб створити економічну мотивацію бізнесу і населення для повернення навіть на ті території, які знаходяться поруч з лінією розмежування.

У коментарі Фактам ICTV політолог Ігор Рейтерович заявив, що бачить позитив у створенні вільної економічної зони на Донбасі.

– Це не погана ідея, про яку можна говорити в контексті повернення окупованих територій. Це набагато краще, ніж внесення змін до Конституції, надання якогось “особливого статусу” окупованим територіям Донбасу. Бізнес, значною мірою, позитивно розглядає цю ідею. Проте потрібно дуже чітко прописати особливості її функціонування і дуже чітко виписати в законах форми та механізми господарських відносин, які там існуватимуть, – каже політолог.

Зокрема, це пов’язано із тим, що на Донбасі вже не вперше намагаються створити вільні економічні зони.

На ті самі граблі

На Донбасі вже були такі вільні економічні зони, як Азов (у місті Маріуполь) та Донбас.

За словами Рейтеровича, проблема у тому, що вони були ВЕЗ лише на словах і майже не приносили користі країні.

– В реальності нічого не змінилося, крім оптимізації податкового навантаження, але вона нанесла колосальні збитки для державного бюджету. Можна, звичайно, запитати думку громадян про це, але проблема у тому, чи розбираються люди взагалі, що це таке, – висловлює думку політолог.

Проблему у запитанні, яке хоче винести на обговорення глава держави, бачить і виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Він вважає, що подібні запитання не потрібно виносити на обговорення громадськості, адже більшість людей просто не знають, що таке вільна економічна зона, а тому не розумітимуть, на що взагалі дають відповідь.

– Вважаю некоректним ставити запитання, які вимагають професійних знань. Це все одно, що у запитанні використовувати медичну термінологію, до якої пересічний громадянин не має жодного стосунку. Це некоректно, адже люди не зможуть дати кваліфіковану відповідь, – говорить Пендзин.

До цього додається й те, що ми чітко не розуміємо, про які саме території йдеться. Так, в Офісі президента вже уточнили, що перший час не йтиметься про ОРДЛО, але чітко визначених меж ВЕЗ все одно не надають.

Та й для економіки створення такої зони не обіцяє нічого хорошого. За словами Пендзина експеримент з попередніми економічними зонами показав неприємну картину.

– На території Донецької області вже була відкрита економічна зона, яку закрили через фантастичні збитки, вона показала негативний результат. Ми знову стаємо на ті ж граблі, – висловлює думку виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Винести відповідне запитання для обговорення могли і просто через очікування суспільства, адже щойно президент анонсував опитування, з’явилися спекуляції щодо “особливого статусу” Донецької і Луганської областей.

Приклад, а не мета

Звичайно, порушити тему відкритої економічної зони на Донбасі могли не лише через очікування українців, але й у підготовці до подальшого обговорення завершення війни на Донбасі.

Тобто, це може перетворитися на такий собі інструмент для переговорів з РФ. Питання у тому, чи погодиться на це народ України.

– Ми можемо у тристоронній контактній групі запропонувати таку ідею (про ВЕЗ, – Ред.). Звичайно, Росія сприйме її вкрай негативно, адже для них політичний аспект набагато важливіший за економічний. Але для України це може бути певною перевагою. Ми можемо говорити про ініціативу нашим західним партнерам. До речі, європейські партнери про вільні економічні зони, створення окремих фондів щодо відновлення Донбасу говорили достатньо активно на певному етапі, – розповідає Рейтерович.

Тобто частково це може бути демонстрацією наших зовнішньополітичних амбіцій, бажання розвивати діалог тощо.

З іншого боку, це все ж має допомогти у реалізації процесу реінтеграції. Можливо, звернути увагу громадян, які проживають на окупованих територіях на те, як має функціонувати і розвиватися бізнес.

А прикладом для цього може стати відновлення прифронтових територій.

– Потім можна буде показати окупованим територіям, як в нас змінилася ситуація. І децентралізація, і вільна економічна зона, і економічний розвиток, а у вас – ні, через те, що ви під окупацією. Відповідно, давайте будемо вас повертати. Мені здається, що розрахунок саме на це, – каже політолог.

Загалом, друге запитання, яке увійде в опитування на місцевих виборах, не є чимось, що потрібно виносити на розсуд громадськості.

Ми занадто мало знаємо про те, для чого саме його знову вирішили порушити. Якщо це спроба створити новий майданчик для інвестицій, то українці не зможуть дати йому адекватну оцінку.

В більшості громадян не вистачає інформації щодо того, які наслідки матиме створення ВЕЗ на Донбасі.

Якщо ж за допомогою відкритої економічної зони влада намагається створити новий порядок денний у переговорах, то про це також потрібно сказати.

Мабуть з усіх запитань, це буде найбільш складним та контроверсійним. І навіть після опитування владі не раз доведеться повертатися до нього, аби все уточнити.

Владислав Бомбела