У Києві 16 жовтня пройдуть масштабні антитерористичні навчання

16 жовтня у Києві пройдуть масштабні антитерористичні навчання у Києві.
Навчання відбуватимуться у Печерському та Деснянському районах, повідомили у Службі безпеки України.
У тренуваннях братимуть участь підрозділи поліції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.
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У відомстві попереджають про тимчасове обмеження руху транспорту і пішоходів та перевірку документів.
Мешканців міста закликають дотримуватись правил особистої безпеки.
У випадку знаходження макетів вибухових пристроїв інформувати правоохоронців за номером гарячої лінії (044) 253-06-71.
Розкрили замовне вбивство
Служба безпеки України провела спецоперацію з попередженню вбивства киянина.
За інформацією правоохоронних органів, група злочинців спланувала пограбування і вбивство підприємця у Києві. Для цього лідер угрупування збирався раптово напасти на жертву, обстріляти автомобіль та заволодіти готівкою у розмірі $200 тис., яку він перевозив.
Джерело: СБУ