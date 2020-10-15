У Луцьку лікарі єдиного в місті пологового будинку вийшли на протест.

Вони пікетують міську раду, адже сьогодні під час сесії місцеві депутати повинні ухвалити рішення про перепрофілювання закладу під шпиталь для хворих на коронавірус.

Оскільки до медиків ніхто з представників влади не вийшов, вони перекрили дорогу, рухаючись пішоходним переходом. Час від часу вони пропускають громадський транспорт.



















У Луцьку в пологовому хочуть зробити шпиталь для хворих на Covid-19 – медики вийшли на протест / 5 фотографий

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Водночас у міській раді зазначають, що рішення про перепрофілювання пологового будинку не змінять.

Станом на 15 жовтня на коронавірус в Україні захворіли ще 5 062 людини, від початку пандемії – 281 239.

Вірус вже забрав життя 5 302 громадян країни, за день – 73. Одужати вдалося 119 650 пацієнтам, за добу – 951.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували у Харківській області (651), Києві (445), Львівській (332) та Сумській (271) областях.