В Одесі хлопець розбив вікно маршрутки через відмову в проїзді

В Одесі хлопець розгромив маршрутку. Інцидент трапився за маршрутом №121.

Після того, як йому відмовили у проїзді стоячи через карантинні обмеження, молодий чоловік кинув каменем у вікно маршрутного таксі.

Вікно розбилося, а один з пасажирів отримав забій.

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Після вчинення злочину хуліган одразу втік з місця події.

У Києві горіла марштутка

В Оболонському районі столиці під час руху загорілася маршрутка. На допомогу кинулися водії, які проїжджали повз.

До приїзду рятувальників їм вдалося погасити полум’я вогнегасниками. Відомо, що під час події не постраждала жодна людина.

На початку жовтня у Києві маршрутне таксі збило трьох перехожих. Одна жінка померла, двох забрали до лікарні.

За словами водія маршрутки, у нього відмовили гальма.

Джерело: Одеса Info