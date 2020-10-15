В Україні стрімко зменшується кількість адміністративних територій зеленого рівня епідемічної небезпеки. Нині в зеленій зоні перебувають 54 населених пункти.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС.

За його словами, ще минулого тижня в зелену зону входило 158 населених пунктів, а місяць тому їхня кількість становила 282.

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Карантинні зони

В Україні оновили карантинне зонування. Київ залишився у помаранчевій зоні.

Рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до червоної зони віднесли такі міста, як Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

Нове карантинне зонування в Україні почне діяти з понеділка, 19 жовтня.