У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що мають загалом 52 тис. ліжко-місць для пацієнтів з коронавірусом. Станом на 15 жовтня в Україні зайняті вже понад 20 тис. лікарняних ліжок.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

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– У нас є 52 тис. ліжок, які ми можемо виділити під лікування хворих на коронавірус. На сьогодні у лікарнях перебуває 20 475 пацієнтів. І ця кількість збільшується. І вона збільшуватиметься, якщо ми не будемо дотримуватися встановлених правила. Це дуже важливо, щоб перервати цей ланцюг передачі хвороби. Світ нічого іншого не вигадав, – повідомив міністр.

За словами Степанова, кількість тяжкохворих та пацієнтів середньої тяжкості щодня збільшується, тому потрібно дотримуватись соціальної дистанції, носити захисні маски та користуватись антисептичними засобами.

Коронавірус в Україні

Станом на 15 жовтня в Україні виявили 5 062 нових випадки коронавірусу. За час пандемії вірус забрав життя 5 302 громадян країни, за день – 73. Одужати вдалося 119 650 пацієнтам, за добу – 951.

Найбільша кількість хворих зафіксована у Харківській (26 913 випадків), Львівській (23 806 випадків) та Одеській (17 511 випадків) областях.