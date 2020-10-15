Анна Коваленко 15 жовтня очолила держадміністрацію Чернігівської області.
Що про неї відомо – у біографії Коваленко.
Журналістка, активістка і театрознавець за освітою. Анні Коваленко всього 29 років. Народилася 5 травня 1991 року в Бучі Київської області.
У 2013 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (магістр театрознавства).
А потім – аспірантуру Національної академії державного управління при президентові України (публічне управління).
У 2008-2013 роках працювала журналістом на ТРК Радіо Ера і телеканалі СТБ.
Паралельно була заступником директора зі зв’язків з громадськістю видавничого дому Антиквар і виконавчим директором Асоціації європейських журналістів. Українська секція.
Активна учасниця Майдану – була сотником 39-й жіночої сотні Самооборони Майдану.
У 2014-2015 роках – радник міністра оборони і міністра інформаційної політики.
У 2019 році пройшла до Верховної Ради за списком Слуги народу.
Але вже у вересні склала повноваження нардепа – її призначили заступником керівника Офісу президента.
На цій посаді вона була до 22 квітня 2020 року.
А потім призначена заступником міністра розвитку громад – до сьогодні.
Декларація
У декларації за 2019 рік вказано, що Коваленко зареєстрована в квартирі, яка знаходиться в Бучі, але власник у неї інший. Проте вона володіє половиною будинку в селі Клавдієво-Тарасове Київської області та частиною земельної ділянки.
Зарплата Коваленко за основним місцем роботи склала 147,26 тис. грн за рік, готівкою зберігає $50 тис. Машини у неї немає.
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Призначення Анни Коваленко головою Чернігівської ОДА
Попередній очільник області Андрій Прокопенко подав у відставку 12 вересня.
15 жовтня президент Володимир Зеленський представив нову голову Чернігівської обласної державної адміністрації – Анну Коваленко, яка раніше працювала заступником керівника Офісу президента.
Фото: Анна Коваленко