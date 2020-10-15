Анна Коваленко 15 жовтня очолила держадміністрацію Чернігівської області.

Що про неї відомо – у біографії Коваленко.

Журналістка, активістка і театрознавець за освітою. Анні Коваленко всього 29 років. Народилася 5 травня 1991 року в Бучі Київської області.

У 2013 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (магістр театрознавства).

А потім – аспірантуру Національної академії державного управління при президентові України (публічне управління).

У 2008-2013 роках працювала журналістом на ТРК Радіо Ера і телеканалі СТБ.

Паралельно була заступником директора зі зв’язків з громадськістю видавничого дому Антиквар і виконавчим директором Асоціації європейських журналістів. Українська секція.

Активна учасниця Майдану – була сотником 39-й жіночої сотні Самооборони Майдану.

У 2014-2015 роках – радник міністра оборони і міністра інформаційної політики.

У 2019 році пройшла до Верховної Ради за списком Слуги народу.

Але вже у вересні склала повноваження нардепа – її призначили заступником керівника Офісу президента.

На цій посаді вона була до 22 квітня 2020 року.

А потім призначена заступником міністра розвитку громад – до сьогодні.

Декларація

У декларації за 2019 рік вказано, що Коваленко зареєстрована в квартирі, яка знаходиться в Бучі, але власник у неї інший. Проте вона володіє половиною будинку в селі Клавдієво-Тарасове Київської області та частиною земельної ділянки.

Зарплата Коваленко за основним місцем роботи склала 147,26 тис. грн за рік, готівкою зберігає $50 тис. Машини у неї немає.

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Призначення Анни Коваленко головою Чернігівської ОДА

Попередній очільник області Андрій Прокопенко подав у відставку 12 вересня.

15 жовтня президент Володимир Зеленський представив нову голову Чернігівської обласної державної адміністрації – Анну Коваленко, яка раніше працювала заступником керівника Офісу президента.

Фото: Анна Коваленко