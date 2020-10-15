Я завжди намагаюся аналізувати професійно, а не емоційно — Віталій Портников

Переможець в рейтингу ТОП-100 блогерів України Факти ICTV в номінації Політика Віталій Портников — ведучий програм, журналіст, політичний коментатор, автор.

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У Facebook Віталій пише не тільки про українську політику, Крим та відносини з Росією, але й зачіпає міжнародні питання.

Віталій дав інтерв’ю, в якому розповів про проблеми та виклики у своїй активній блогерській діяльності.

— Чи пам’ятаєте той момент, коли зрозуміли, що хочете вести свій блог? Що Вас до цього підштовхнуло?

— Маю сказати крамольну річ: я не вважаю себе блогером. Я намагаюся зробити аби мої профілі у соціальних мережах відповідними моїй професійній діяльності. Це публікації, які я роблю для засобів масової інформації — від телевізійних програм до текстових медіа.

Я завжди вважаю за доцільне розділяти журналістику і блогерство. Журналістика — об’єктивна робота. Вона має бути незаангажованою, коли людина висвітлює або аналізує події.

Але блогер — це особистість, яка просто ділиться своїми думками з людьми. Є люди, які це недобросовісно використовують та беруть гроші за те, що транслюють чужу думку. Це чорна журналістика на замовлення, а є чорне блогерство. В білому світі я журналіст.

— У своїх блогах ви пишете об’єктивну думку?

— Я пишу свою власну думку. Вона ґрунтується на професійному аналізі. Якщо я вважаю, що я не можу проаналізувати ситуацію, то не висловлююсь про неї.

Публіцистика — це аналіз, пропущений через себе. Але я завжди намагаюся донести саме професійний аналіз — не емоцію.

Не той вітер, не той сніг, не той президент — я про це не кажу. Я маю довести, чому це так.

— З чого варто починати свій блог, аби він став популярним? Ваш особистий підхід — об’єктивність та аналіз?

— Для журналіста це має бути органічним продовженням професійної діяльності. А блогер має займатися тим, в чому він буде унікальним. Якщо ви можете розповісти людям про те, що вони не знають, і це буде їм цікаво — то чому б про це не говорити?

Величезна помилка людей — вважати, що банальні речі когось цікавлять. Кожна людина має шукати свою унікальність, навіть всупереч тому, що про це думають інші.

Журналісти нечасто можуть писати чи говорити на теми, які не є рейтинговими. Я міг би писати набагато більше про міжнародні проблеми, але не пишу, тому що це не так цікавить людей. Я говорю про те, що сьогодні було у Верховній Раді, хоча мені вже не хочеться.

Блогер має таку можливість — якби я був блогером, то в десятки разів більше говорив про Балкани чи Близький Схід. Я міг би зробити професійний блог про регіон, який мене цікавить. Колись я дозволю собі таку розкіш.

— На які труднощі Ви натрапили, коли почали вести свій блог? Вибір між професією та власними інтересами?

— Так, я хочу залишатися журналістом. Але при цьому відсторонився від контакту з аудиторією — я дозую це спілкування. Я вважаю, що журналіст пропонує людям продукт, і вони його споживають.

Якщо ти постійно коментуєш цей продукт, то виглядаєш як офіціант. Коли в ресторані тобі принесли страву і весь час запитують: ну що, ну як, ну спробуйте ще тут, ось це шпинат, а тут морквочка, як вам? Ні, людина має з’їсти страву, вирішити, чи подобається вона їй, та згодом коментувати. Якщо ти з кожним будеш розмовляти про те, якою була ця страва, то ніколи не приготуєш нового.

Варто не зупинятися — завжди переходити до нового. Блогер може дозволяти собі цей контакт, тому що це його стихія. Він веде блог заради комунікації. Я роблю блог заради презентації. Між презентацією та комунікацією є суттєва відмінність. Багато людей цього не поділяють, проте я нечасто коментую зауваження до себе.

— Чи змінилось щось у діяльності блогу під час карантину?

— Журналістика не закінчується під час карантину — це майже те ж саме, що й медицина. У нас зараз більше проблем та викликів, ніж було до пандемії. Журналісти в часи випробувань проявляються, як лікарі та представники інших професій. Ми ходимо в студію, з’являємося в Skype, працюємо, тому що наша робота потрібна зараз більше, ніж в момент спокійного життя.

Телевізійники розуміють, наскільки важливою є картинка, а ми не завжди можемо її дозволити собі під час карантину. Потрібен живий контакт, а немає живої аудиторії та гостей в студії під час заборон.

— Блогерство для вас — професія чи хобі?

— Для мене блогерство — це хобі. Навіть в сьогоднішніх умовах — це покликання та місія. Моя колега Наталя Іщенко робить блог про Балкани — я люблю Балкани. Проте читаючи балканські медіа, я не встигаю стежити за потоком інформації.

Свого часу я хотів зробити блог на YouTube, присвячений єврейському національному життю в Україні в політичній площині. Я знайшов назву та ідею, проте в мене не вистачило професійного часу. Це було чисте блогерство, на яке в мене не вистачило ресурсу.

Я можу до цього повернутися, та чи вистачить у мене зараз часу та бажання запропонувати щось унікальне? Я буду експериментувати.

Експеримент — це розвиток журналістики. У мене є реальний блог в Instagram, в якому тільки пейзажі. Я люблю пейзажі, але не можу робити їх професійно, тому що це роблять зовсім інші люди. Я роблю в Instagram 60 секунд політичного коментаря.

— Кого Ви знаєте зі списку ТОП-100 блогерів України?

— Я особисто знаю багатьох людей. Деяких я запрошував до себе на ефір, а з деякими ще думаю зустрітися. Наприклад, в мене в ефірі був Олексій Голобуцький. Багато разів був Володимир В’ятрович, Мирослав Гай, Борислав Береза — це все гості моїх ефірів. Аркадій Бабченко, Денис Казанський, Тарас Березовець, Юрій Гудименко, Володимир Ар’єв, Павло Казарін — мої професійні гості або знайомі.

— Що для Вас означає перемога у ТОП-100 блогерів?

— Я дуже дякую людям, які за мене голосують на конкурсах блогерів. Люди цінують професійний підхід до справи. Це довіра, яка демонструє, що професійний журналіст може змагатися з блогерами та перемагати їх.

Юля Захарченко