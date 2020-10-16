За добу 5 992 ще позитивних тести на Covid-19. Статистика коронавірусу в Україні станом на 16 жовтня свідчить про те, що з початку пандемії інфікований 287 231 громадянин.
За час епідемії від ускладнень померло 5 408 осіб, а за добу – 106.
Водночас одужали вже 121 919 українців, з яких 2 269 – за останній день.
Найбільше нових випадків у Харківській області – 544, в Одеській – 502 та у Києві – 455.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Коронавірус в областях:
- Вінницька обл — 8 070 (+129)
- Волинська обл — 10 515 (+195)
- Дніпропетровська обл — 10 257 (+423)
- Донецька обл — 6 658 (+167)
- Житомирська обл — 9286 (+156)
- Закарпатська обл — 11 461 (+156)
- Запорізька обл — 6 162 (+150)
- Івано-Франківська обл — 16 163 (+208)
- Кіровоградська обл — 1 468 (+28)
- м. Київ — 29 412 (+455)
- Київська обл — 12 207 (+229)
- Львівська обл — 24 171 (+365)
- Луганська обл — 2 229 (+104)
- Миколаївська обл — 5 336 (+129)
- Одеська обл — 18 013 (+502)
- Полтавська обл — 5 469 (+243)
- Рівненська обл — 15 398 (+212)
- Сумська обл — 8 252 (+269)
- Тернопільська обл — 16 916 (+216)
- Харківська обл — 27 457 (+544)
- Херсонська обл — 2 264 (+69)
- Хмельницька обл — 10 098 (+414)
- Чернівецька обл — 17 203 (+199)
- Черкаська обл — 6 387 (+230)
- Чернігівська обл — 6 379 (+200).
Коронавірус в Україні 15 жовтня
Станом на 15 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 281 239 людей, а за добу захворіли ще 5 062 українця.
Жертвами Covid-19 з початку пандемії стали 5 302 громадянини, а за день – 73.
Одужав за вчорашній день 951 пацієнт, а загалом – 119 650.