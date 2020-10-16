За добу 5 992 ще позитивних тести на Covid-19. Статистика коронавірусу в Україні станом на 16 жовтня свідчить про те, що з початку пандемії інфікований 287 231 громадянин.

За час епідемії від ускладнень померло 5 408 осіб, а за добу – 106.

Водночас одужали вже 121 919 українців, з яких 2 269 – за останній день.

Найбільше нових випадків у Харківській області – 544, в Одеській – 502 та у Києві – 455.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Коронавірус в областях:

Вінницька обл — 8 070 (+129)

Волинська обл — 10 515 (+195)

Дніпропетровська обл — 10 257 (+423)

Донецька обл — 6 658 (+167)

Житомирська обл — 9286 (+156)

Закарпатська обл — 11 461 (+156)

Запорізька обл — 6 162 (+150)

Івано-Франківська обл — 16 163 (+208)

Кіровоградська обл — 1 468 (+28)

м. Київ — 29 412 (+455)

Київська обл — 12 207 (+229)

Львівська обл — 24 171 (+365)

Луганська обл — 2 229 (+104)

Миколаївська обл — 5 336 (+129)

Одеська обл — 18 013 (+502)

Полтавська обл — 5 469 (+243)

Рівненська обл — 15 398 (+212)

Сумська обл — 8 252 (+269)

Тернопільська обл — 16 916 (+216)

Харківська обл — 27 457 (+544)

Херсонська обл — 2 264 (+69)

Хмельницька обл — 10 098 (+414)

Чернівецька обл — 17 203 (+199)

Черкаська обл — 6 387 (+230)

Чернігівська обл — 6 379 (+200).

Коронавірус в Україні 15 жовтня

Станом на 15 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 281 239 людей, а за добу захворіли ще 5 062 українця.

Жертвами Covid-19 з початку пандемії стали 5 302 громадянини, а за день – 73.

Одужав за вчорашній день 951 пацієнт, а загалом – 119 650.