Негативний ПЛР-тест на коронавірус не означає відсутність хвороби.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– До 30% ПЛР-тестів є негативними за підтвердженого діагнозу коронавірусу. Це пов’язано з особливостями ПЛР-тестування і фізіологією людини, – повідомив Максим Степанов.

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За його словами, в Україні хворим на коронавірус ставлять відповідний діагноз, зважаючи на симптоми. Водночас іноді їхні ПЛР-тести мають негативний результат.

Тести на коронавірус

Міністерство охорони здоров’я України замовило нові ПЛР-тести, які визначатимуть кілька хвороб одночасно.

Серед них – коронавірус та грип.

Виготовленням нових сучасних тестів займатимуться три українські компанії, розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.