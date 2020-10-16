Щойно матеріалів для проведення тестування вакцини проти Covid-19 буде достатньо і вони підтвердять свою безпеку для дослідження, до випробовування залучать 4,2 тис. українських добровольців.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила директор Державного експертного центру МОЗ Тетяна Думенко.

– Ми отримали першу заявку минулого тижня на проведення дослідження третьої фази європейського виробника і сьогодні працюємо над експертизою цих матеріалів.

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За її словами, добровольці, які захочуть взяти участь у тестуванні, зможуть звернутися до реєстру клінічних досліджень, де є повна інформація про всі дослідження.

Також Тетяна Думенко додала, що у дослідженні вакцин розглядаються клінічні центри таких міст: кілька у Києві, кілька у Вінниці, Львові, Івано-Франківську.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що приблизна вартість вакцини від коронавірусу в Україні становитиме $40 за дозу.

Кінцева ціна ще не сформована, але компанії-виробники вакцин, які проводять третю фазу випробувань, називали попередню вартість $37.