Погода на 16 жовтня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

16 жовтня в Україні температура повітря прогріється від +8°C до +23°C.

Найближча п’ятниця очікується з дощами, які періодично, але з проясненнями, охоплять захід України.

Завтра на півдні, сході та у центрі України буде тепла погода з температурою повітря +18°C…+23°C.

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На півночі України температура буде в межах +12°C…+15°C.

Найхолодніше очікується 16 жовтня на заході. Тут можливі дощі, передбачається температура вдень не вище +8°C…+13°C.

Сніг у Карпатах

На високогір’ї Карпат 14 жовтня випало до 5 сантиметрів снігу. Також фіксувалися сильні дощі.

Температура повітря на сніголавинних станціях Пожежевська і Плай опустилася до -1°C.