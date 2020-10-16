Хто оплатить всенародне опитування Зеленського

Всенародне опитування, проведення якого президент Володимир Зеленський анонсував на 25 жовтня, проведе громадська організація, яку офіційно представлять пізніше.

Фінансуватимуть його меценати. Про це повідомила заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

– Є багато меценатів, небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес. Юридично це опитування буде закріплено нардепами чи президентом, які подадуть відповідний законопроект.

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Євгенія Кравчук зазначила, що президент особисто давав орієнтири й вибирав напрямки п’яти питань всенародного опитування.

Також вона додала, що розглядається варіант паралельно провести екзит-пол по цьому опитуванню, щоб його можна було оприлюднити одразу та звірити з офіційними результатами.

13 жовтня Володимир Зеленський звернувся до українців і повідомив, що у день місцевих виборів 2020, крім бюлетеня, всі отримають додатковий листок із п’ятьма запитаннями. Зокрема, одне із них стосується скорочення кількості депутатів у Верховній Раді.

Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Так

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Зранку 16 жовтня президент озвучив фінальні запитання всенародного опитування.

Джерело: Громадське радіо