Місцеві вибори 2020 пройдуть в Україні 25 жовтня.

Дату місцевих виборів в Україні встановили під час засідання у Верховній Раді 16 липня.

25 жовтня пройдуть місцеві вибори, зокрема, обиратимуть депутатів районних та сільських рад, а також селищних голів.

Старт виборчої кампанії намічений на 5 вересня.

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Вибори в Криму і на окремих територіях Донецької та Луганської областей проводитися не будуть.

Місцеві вибори 2020

На місцевих виборах 2020 кандидати на посаду мера міста повинні заплатити заставу. Її сума залежатиме від кількості виборців у місті.

Застава складе від 19 до 445 тис. грн. Максимальну суму заплатять кандидати на крісло мера Києва, Харкова і Дніпра – 445 тис.грн, 219 тис. грн і 157 тис. грн відповідно.

11 червня ЦВК дозволила голосувати громадянам без прописки, а це понад 1 млн осіб. До них належать особи, яким виповнилося 18 років, і вони не встигли зареєструватися.