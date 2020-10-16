Коли українці зможуть вільно подорожувати в ЄС – прогноз посла Німеччини

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен спрогнозувала, що повноцінне відновлення перельотів до країни ЄС відбудеться влітку 2021 року.

За її словами, до того часу має з’явитись вакцина від коронавірусу, що дозволить відкрити кордони для подорожей.

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Окрім того, Анка Фельдгузен сказала, що українці, ймовірно, зможуть сподіватись на відпустки у Європі наступного літа.

– Дозволю собі трохи оптимізму: вірю, що наступного літа відпустки та перельоти будуть можливими. Ми й самі цього чекаємо, – повідомила посол Німеччини.

Також вона наголосила, що обмеження на поїздки діють не лише для громадян України, навіть всередині ЄС є червоні зони, де існує обмеження подорожей.

Безвіз в Україні

5 жовтня депутати Європейського парламенту написали відкритого листа голові фракції Слуга народу Давиду Арахамії, в якому нагадали українській владі передвиборчі обіцянки та пригрозили скасуванням безвізового режиму з ЄС для олігархів та політиків.

За їхніми словами, окремі нардепи фракції Слуга народу поширюють дезінформацію Кремля, організовуючи напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП.