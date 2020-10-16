Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

16 жовтня у Києві зафіксували 455 нових випадків зараження Covid-19.
Загалом у столиці 29 412 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
За час пандемії вірус забрав життя 557 людей, за добу – 22 киянина.
За останню добу одужали 189 осіб. Усього коронавірус подолали 10 475 мешканців Києва.
- 261 жінка віком від 18 до 94 років;
- 163 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв;
- 15 дівчаток від 2 до 16 років;
- 16 хлопчиків від 2 до 17 років.
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Найбільше випадків коронавірусу виявили в Оболонському районі – 88, у Дарницькому – 64 та Подільському – 62.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.