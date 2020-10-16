Курсант В’ячеслав Золочевський продовжить навчання

Курсант В’ячеслав Золочевський, що вижив в катастрофі АН-26 25 вересня, вирішив продовжити навчання. Ректор Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба генерал-майор Олександр Турінський вручив курсанту медаль За військову службу, присвоєну тому президентом. Нині В’ячеслав перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Читайте: Зеленський посмертно нагородив курсантів та екіпаж Ан-26 медалями За військову службу











Курсант, що вижив під час катастрофи Ан-26, продовжить навчання / 4 фотографии Хлопець зазначив, що у нього попереду кілька тижнів реабілітації, після він почне наздоганяти навчальну програму. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Катастрофа під Чугуєвом

Ввечері 25 вересня сталася авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом Харківської області.

На борту було 20 курсантів і семеро офіцерів Харківського університету Повітряних сил. Вижив тільки один курсант.

ДБР розпочало розслідування авіакатастрофи літака Ан-26 та розглядає чотири версії.