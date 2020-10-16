Курсант В’ячеслав Золочевський продовжить навчання

Курсант В’ячеслав Золочевський, що вижив в катастрофі АН-26 25 вересня, вирішив продовжити навчання.
Ректор Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба генерал-майор Олександр Турінський вручив курсанту медаль За військову службу, присвоєну тому президентом.
Нині В’ячеслав перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.
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Хлопець зазначив, що у нього попереду кілька тижнів реабілітації, після він почне наздоганяти навчальну програму.
Катастрофа під Чугуєвом
Ввечері 25 вересня сталася авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом Харківської області.
На борту було 20 курсантів і семеро офіцерів Харківського університету Повітряних сил. Вижив тільки один курсант.
ДБР розпочало розслідування авіакатастрофи літака Ан-26 та розглядає чотири версії.
Джерело: АрміяІнформ
Фото: АрміяІнформ