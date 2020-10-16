Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов захворів коронавірусом.

На період відсутності Чернишова, обов’язки міністра виконуватиме перший заступник Василь Лозинський.

– Планую провести найближчі два тижні на самоізоляції. Всі робочі питання планую вирішувати та контролювати дистанційно. Цього року ми всі маємо опанувати цю звичку та навчитись бути ефективними в реальному житті та фактичних справах, залишаючись в онлайні. У Мінрегіоні ми одні з перших започаткували дистанційний формат роботи, – зазначив Чернишов.

Антирекорд коронавірусу

За добу 5 992 ще позитивних тести на Covid-19. Статистика коронавірусу в Україні станом на 16 жовтня свідчить про те, що з початку пандемії інфікований 287 231 громадянин.

За час епідемії від ускладнень померло 5 408 осіб, а за добу – 106. Водночас одужали вже 121 919 українців, з яких 2 269 – за останній день.

Найбільше нових випадків у Харківській області – 544, в Одеській – 502 та у Києві – 455.