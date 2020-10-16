У Києві проходить мітинг під стінами КМДА. Протестувальники перекрили Хрещатик. Через це у центрі столиці виник транспортний колапс.
Мітингувальники не планують залишати Хрещатик до 22.00.
У КМДА повідомили, що через мітинг затримується рух автобусів №24, 114.
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– Рух автобусів організовано за схемою вихідного дня вул. Михайлівською, Володимирським проїздом, пл. Софійською, вул. Володимирською, – заявили у прес-службі КМДА.
Метро на Троєщину
У Києві метро на Троєщину хочуть будувати вздовж проспекту Маяковського, у найближчих планах – зробити п’ять станцій.
Міська влада вирішила, що лінія метро за цим маршрутом дозволить зробити підземний міський транспорт доступнішим для мешканців Троєщини.