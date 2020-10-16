У Міністерстві охорони здоров’я України чітко визначили пріоритетні групи населення, яким першочергово проводитимуть вакцинацію від коронавірусу.

Рятівну речовину від Covid-19 отримають українці, які перебувають у групі ризику.

Серед них – пенсіонери, а також громадяни країни, які мають супутні захворювання.

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Крім того, щеплення проведуть українцям, які перебувають у групі ризику через виконання своїх професійних обов’язків.

Вакцина від коронавірусу

Україна сподівається однією із перших серед держав отримати вакцину від коронавірусу.

Країна долучилася до ініціативи Covax, їй можуть виділити речовини проти Covid-19 двох виробників – AstraZeneca і Novavax.

Вакцина постачатиметься одразу після реєстрації компаніями-розробниками і перекваліфікації ВООЗ.