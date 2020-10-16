МВФ прогнозує скорочення населення України до 2025 року

Міжнародний валютний фонд прогнозує скорочення населення України на 1 млн за наступні шість років.

Опублікували його у матеріалах до жовтневого огляду World Economic Outlook.

За даними МВФ, на кінець 2019 року населення становило 41,733 млн осіб, що дещо менше від офіційних даних Держстату – 41,902 млн осіб.

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Прогноз МВФ:

2020 рік – 41,536 млн осіб;

2021 рік – 41,369 млн осіб;

2022 рік – 41,204 млн осіб;

2023 рік – 41,039 млн осіб;

2024 рік – 40,875 млн осіб;

2025 рік – 40,712 млн осіб.

Світова міграція

Понад 1 млрд людей планети до 2050 року можуть зіткнутися з вимушеним переселенням через швидке зростання населення, нестачу доступу до продовольства і води.

Найбільша міграція можлива з районів Африки на південь від Сахари, у Центральній Азії та на Близькому Сході.