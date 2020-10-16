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Факти / Україна / Суспільство

Не вистачає лікарів та вільних палат: Кучер про ситуацію з коронавірусом у Харкові

У місті Харкові та області не вистачає лікарів, які можуть працювати у медичних закладах, куди госпіталізують хворих коронавірус.

– Ми знаємо, що зараз ситуація в лікарнях міста Харкова та області надскладна.

І я вже неодноразово говорив про те, що у нас не вистачає лікарів та вільних палат для пацієнтів, – зазначив глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

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Наразі керівництво оперативно вирішує питання про розвантаження профільних лікарень та переведення хворих до закладів лікування.

– Відповідне рішення про те, до яких лікарень ми будемо направляти хворих, буде прийняте й озвучене в найближчий час. Подробиці згодом, – наголосив Кучер.

Харків у червоній зоні

15 жовтня Харків потрапив у червону зону карантину.

Міська влада уже заявила, що громадський транспорт, магазини та ринки у місті продовжать роботу у звичайному режимі.

Повністю будуть закриті розважальні зони ТРЦ.

Джерело: Олексій Кучер

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