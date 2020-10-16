Міністерство охорони здоров’я вже дві-три тижні розглядає можливість розгортання додаткових госпіталів, якщо погіршиться ситуація із захворюваністю на Covid-19.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, план опрацьовується, щоб мати уявлення, скільки часу на це знадобиться і що для цього необхідно.

– Щоб ми максимально швидко могли розгорнути такий тимчасовий госпіталь на тій чи іншій території, зокрема, використовуючи і спортивні заклади, де є великі приміщення, – додав Степанов.

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Він нагадав, що критична ситуація настане, якщо в лікарнях будуть заповнені 52 тис. місць. Нині цей показник становить 22 тис., і сьогодні госпіталізували 866 нових хворих.

Госпіталі для хворих на Covid-19

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що такі госпіталі для хворих на Covid-19 розгортатимуть, коли державні лікарні будуть завантажені більш ніж на 80%.

Але вже зараз, за його словами, йде підготовка, щоб такий госпіталь можна було розгорнути за три-чотири дні.