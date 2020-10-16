Опитування Зеленського: про що кожне із запитань президента

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
Це питання від глави держави можна назвати риторичним. Звичайно, за 29 років незалежності українці встигли втомитися від проявів корупції в країні.
Важливим відповідне запитання є у боротьбі з корупцією. Найімовірніше, для того, щоб продемонструвати серйозність намірів. Нині довічне ув’язнення в Україні застосовується лише як альтернатива для покарань за особливо тяжкі злочини.
Її можуть застосувати у справах, що стосуються, наприклад, умисного позбавлення життя, посягання на статеву свободу неповнолітніх. Але використовують найвищу міру покарання лише тоді, коли суд вважає, що призначити інший вирок неможливо.
З моменту обрання Зеленського президентом пройшло близько півтора року, та досі жодна “велика риба” не опинилася за ґратами. Можливо, перше питання це така собі “прелюдія” до можливих затримань і спроба налякати великих корупціонерів.
Та перед тим, як відповідати на це запитання, все ж хотілося б побачити результати діяльності антикорупційних органів у справах про розкрадання в особливо великих масштабах.
Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
Це запитання сьогодні є одним з найнезрозуміліших. Можна з упевненістю сказати, що значна частина українців навіть не знають, що таке вільна економічна зона.
Зазначена тема потребує специфічних знань, які є лише у професійних економістів. Та й навіть якщо б у всіх були відповідні знання, залишається занадто багато невідомих.
Якщо розібрати термінологію, то вільною економічною зоною можна назвати частину території країни, на якій діють особливі умови для ведення бізнесу, сплати податків, інвестування тощо.Читайте: Хто оплатить всенародне опитування Зеленського Разумков про всенародне опитування: це не може бути репетицією референдуму Пряма демократія і виконання обіцянки - політолог про анонсоване Зеленським опитування
Навіть знаючи це, у нас немає розрахунків і розуміння, що ж дасть ВЕЗ на Донбасі. Адже спочатку це будуть, майже зі 100% вірогідністю, втрати для бюджету, які потрібно буде якось покривати.
Згадаємо відкриття ринку землі. Під час інформаційної кампанії до ухвалення закону неодноразово пояснювали, як це вплине на економіку України і життя громадян. З вільною економічною зоною, щонайменше нині, ми такого не спостерігаємо.
В Офісі президента кажуть, що основною метою має стати укорінення ефективної реінтеграційної моделі окупованих територій. Тому відповідати на запитання потрібно відштовхуючись від цієї ідеї.
Чи потрібно скоротити Верховну Раду України до 300 народних депутатів?
Для України не в новинку питання зменшення кількості народних депутатів, особливо через проштовхування окремих осіб за партійними списками. Навіть у Слузі народу ми побачили, що кількість не означає якість.
Фактично і зі зменшенням кількості громадян України, мало б зменшитися і число парламентарів. На цю теорію конституційного права у президентській партії посилаються ще з початку 2020 року.
Нині ж в Офісі президента обґрунтовують запитання необхідністю пристосовуватися до нових реалій світу, де якість завжди важливіша за кількість. А також тим, що без підтримки українців буде важко зібрати необхідні 300 голосів у парламенті, щоб внести зміни до Конституції.
Крім того, зменшення кількості народних депутатів призведе і до скорочення видатків на їхнє утримання.
Та потрібно не забувати і про те, що зменшиться і кількість людей, які працюватимуть у комітетах. А це суттєво вплине на розгляд законопроектів, з яких часто необхідно прибирати зайве.
Хоча зі зменшенням народних депутатів може знизитися і кількість законодавчих ініціатив, що знову ж апелює до якості замість кількості.
Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях?
Це питання, мабуть, стане одним з найбільш контроверсійних в опитуванні. Далеко не всі розуміють, що вкладається в поняття легалізації медичної марихуани.
Її легалізація в Україні не означатиме доступність на кожному кроці, а продаж лише у спеціалізованих точках та за рецептом лікаря.
Та марихуану не прописуватимуть через будь-яку хворобу, а використовуватимуть в основному для полегшення сильного болю.
– Аргументи прибічників цієї ідеї відомі: коноплі без наркотичного ефекту можуть використовуватися як ефективне та легке знеболювальне.
Також застосування медичної марихуани у державах, які це вже дозволили, демонструє її ефективність при депресіях, посттравматичному стресовому розладі, що є важливим для військовослужбовців, які повертаються додому з війни, – йдеться у поясненні Офісу президента.
За попередніми підрахунками, в Україні проживає близько 2 млн людей, життя яких покращиться від застосування медичної марихуани.
Так, є препарати, якими можна замінити канабіс. Та варто згадати, що у кожних ліків є недоліки. Навіть у слабких знеболювальних є побічні ефекти, список яких іноді розтягується на значну частину інструкції із застосування.
Тобто у будь-якого препарату є коефіцієнт корисної дії проти шкоди. І в порівнянні з канабісом у багатьох ліків, які застосовують у випадках складних травм, хвороб тощо шкода набагато вища.
Чи потрібно на міжнародному рівні порушити питання про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом?
Це запитання найбільше стосується нових переговорів і намагання повернути окуповані території. Чи буде цей меморандум дієвим інструментом, то вже інше запитання, але за підтримки народу про нього зможуть знову згадати.
Фактично, українці висловлюватимуть згоду або незгоду з використанням окремих положень Будапештського меморандуму для спроби примусити усі сторони виконувати свої зобов’язання.
Ми не знаємо, як саме це реалізовуватиметься і до чого призведе. Чи це буде тиск на Росію, чи спроба домовитися з іншими підписантами меморандуму.
Насторожують лиш слова Зеленського: або всі підписанти Будапештського меморандуму виконують взяті на себе зобов’язання, або ніхто. Навряд Україна розпочне ядерну програму, але на інші схожі договори дивитиметься зовсім інакше.
– Ігнорування зобов’язань держав-підписантів за Будапештським меморандумом перед Україною ставить під сумнів увесь корпус міжнародних договорів щодо нерозповсюдження та контролю над зброєю масового ураження, – повідомляють в Офісі президента.
А Україна чудово знає, чим загрожує невиконання договорів їхніми підписантами і слабка реакція на це.
Будапештський меморандум є угодою між Україною, РФ, США та Великою Британією про відмову нашої держави від ядерного статусу. Тобто згідно з ним Україна відмовилася від володіння ядерною зброєю.
Натомість країни-підписанти погодилися не застосовувати ядерну зброю проти України, поважати її територіальну цілістність та суверенітет, утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, а також економічного тиску.