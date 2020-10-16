Опитування Зеленського: про що кожне із запитань президента

Це питання від глави держави можна назвати риторичним. Звичайно, за 29 років незалежності українці встигли втомитися від проявів корупції в країні.

Важливим відповідне запитання є у боротьбі з корупцією. Найімовірніше, для того, щоб продемонструвати серйозність намірів. Нині довічне ув’язнення в Україні застосовується лише як альтернатива для покарань за особливо тяжкі злочини.

Її можуть застосувати у справах, що стосуються, наприклад, умисного позбавлення життя, посягання на статеву свободу неповнолітніх. Але використовують найвищу міру покарання лише тоді, коли суд вважає, що призначити інший вирок неможливо.

З моменту обрання Зеленського президентом пройшло близько півтора року, та досі жодна “велика риба” не опинилася за ґратами. Можливо, перше питання це така собі “прелюдія” до можливих затримань і спроба налякати великих корупціонерів.

Та перед тим, як відповідати на це запитання, все ж хотілося б побачити результати діяльності антикорупційних органів у справах про розкрадання в особливо великих масштабах.