Кока-Кола Україна та EdEra запускають онлайн-курс, який допоможе власникам бізнесу у сфері HoReCa підтримати та розвинути свої заклади попри COVID-19 та кризу.

Курс націлений допомогти спланувати бюджет, посилити свій бренд, аби він помагав отримувати прибуток, налагодити комунікації з клієнтами та персоналом, адаптуватися до роботи в умовах карантинних і посткарантинних обмежень та багато іншого.

Ми відкриті! Спецкурс для HoReCa від Coca-Cola складається з п’яти модулів. Кожен з них у свою чергу – з трьох відеоінтерв’ю з експертами-практиками, які мають значні особисті досягнення та досвід роботи в міжнародних компаніях, впливових громадських організаціях, успішних закладах зі сфери HoReCa.

Експерти підібрані так, що охоплюють весь спектр необхідних для успішного бізнесу навичок. Крім перегляду відеолекцій, учасники курсу матимуть можливість проходити тести і працювати з практичними матеріалами – шаблонами, чеклистами – та отримають списки корисної літератури і додаткових курсів.

Для того щоб скористатися курсом, можна переглядати модулі в будь-якій послідовності:

маркетинг: як спланувати бюджет на маркетинг, якісну рекламу та підсилити власний бренд;

як спланувати бюджет на маркетинг, якісну рекламу та підсилити власний бренд; команда: як підібрати потрібних людей, створити клієнтський сервіс та вирішувати конфлікти;

як підібрати потрібних людей, створити клієнтський сервіс та вирішувати конфлікти; контроль якості: які документи потрібні для відкриття та ведення бізнесу, в чому полягають перевірки підприємства та які заходи варто впровадити через COVID-19;

які документи потрібні для відкриття та ведення бізнесу, в чому полягають перевірки підприємства та які заходи варто впровадити через COVID-19; фінанси: як скласти бізнес-план, контролювати бюджет закладу та розраховувати зарплату працівникам;

як скласти бізнес-план, контролювати бюджет закладу та розраховувати зарплату працівникам; діджитал: як вести Instagram-сторінку, співпрацювати з блоuерами та чому не варто накручувати підписників.

Для закріплення інформації після перегляду варто пройти тести, що містяться під кожним відео.

Ми відкриті! Спецкурс для HoReCa від Coca-Cola є частиною глобальної кампанії #ВідкритіНібиВперше (#openlikeneverbefore). Ця кампанія заснована на філософії відкритості та оптимізму, вона про те, що поняття норми змінилося і потрібно адаптуватися до нових умов, щоб робити світ кращим.

Це основна причина того, чому зараз Кока-Кола спрямовує свою підтримку саме місцевим готелям, кафе та ресторанам. Такі заклади – це частина життя, людям хочеться зустрічатися, бачитися з друзями, і ресторани – це те місце, яке всіх об’єднує.

Кампанія #ВідкритіНібиВперше має на меті в тому числі підтримати бізнес у кожній країні низкою ініціатив та активностей.

– Кампанія #ВідкритіНібиВперше має багато проявів упродовж року. В Україні підтримку через партнерські креативні рішення отримали наразі близько 900 наших клієнтів, а через співпрацю з агрегаторами доставки їжі – більше 650. Чудовим прикладом передачі нашого досвіду, знань і експертизи є освітній курс у партнерстві з EdEra. Адже за даними досліджень інтерес до навчання зріс на 35%, і ми щасливі, що партнерство з EdEra надає можливості тим, хто того найбільше потребує, – зазначив Камран Іскандаров, генеральний менеджер Кока-Кола Україна.

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Засновник студії онлайн-освіти EdEra Ілля Філіпов сказав, що вони надзвичайно раді приєднатися до кампанії Coca-Cola #ВідкритіНібиВперше та підтримати українських підприємців у ці нелегкі часи.

Вони переконані, що саме освіта та постійне бажання самовдосконалюватися є запорукою успіху. Вірять у те, що цей онлайн-курс допоможе бізнесу в сфері HoReCa не просто залишитися на плаву під час пандемії, а й відкрити нові можливості для розвитку.

Онлайн-курс Ми відкриті! Спецкурс для HoReCa від Coca-Cola доступний з 16 жовтня. Він безкоштовний, а слухачі, які успішно складуть фінальний іспит, отримають сертифікат.

Компанія Кока-Кола – це компанія з виробництва напоїв, що пропонує 500 брендів у понад 200 країнах. Разом з ботлер-партнерами ми допомагаємо працевлаштувати більше 700 тис. людей, допомагаючи розвивати економічні можливості місцевим спільнотам по всьому світу.

Ми постійно вдосконалюємо наше портфоліо, починаючи з напоїв з меншим вмістом цукру і закінчуючи впровадженням інноваційних продуктів на ринок. Ми також працюємо над зменшенням нашого впливу на навколишнє середовище шляхом відновлення водних ресурсів та забезпечуючи переробку упаковки.

У всьому світі ми вносимо позитивні зміни в життя жінок у місцевих громадах шляхом підтримки їх бізнесів або шляхом інвестицій в посилення прав та можливостей жінок. До кінця 2020 року таким піклуванням буде охоплено 5 млн жінок.

В Україні представлено десятки брендів компанії Кока-Кола: солодкі газовані напої Coca-Cola, Fanta, Sprite, питна вона BonAqua, соки Rich, а також холодні чаї, спортивні та енергетичні напої.

Україна також є важливою ареною реалізації глобальних проектів Кока-Коли в галузі соціальної відповідальності. Лише за 2019 рік в Україні ми надали близько $600 тис. для підтримки проектів наших партнерських організацій у ключових стратегічних напрямках: розширення прав і можливостей жінок, відновлення водних запасів, втілення програми Світ без відходів.

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