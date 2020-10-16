США повністю підтримують позицію України, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть проводитися лише після повернення Києву контролю над українсько-російським кордоном та забезпечення відповідних умов безпеки в регіоні.
Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.
– Процедура виборів (у тимчасово окупованих регіонах Донецької і Луганської областей, – Ред.) не може проводитися без забезпечення належної безпеки кордонів.
Для того, щоби відбулися вибори, потрібна наявність відповідних умов, – зазначив представник Держдепартаменту США.
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Він підкреслив, що Сполучені Штати підтримують територіальну цілісність України, наголосивши, що весь Донбас є територією України.
Місцеві вибори 2020: запитання та відповіді
25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися регіональні голови та депутати.
Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені і чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.