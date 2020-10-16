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Факти / Україна / Політика

США підтримують позицію України щодо виборів на окупованому Донбасі – Держдеп

США повністю підтримують позицію України, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть проводитися лише після повернення Києву контролю над українсько-російським кордоном та забезпечення відповідних умов безпеки в регіоні.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

– Процедура виборів (у тимчасово окупованих регіонах Донецької і Луганської областей, – Ред.) не може проводитися без забезпечення належної безпеки кордонів.

Для того, щоби відбулися вибори, потрібна наявність відповідних умов, – зазначив представник Держдепартаменту США.

Читайте: Відносини України та США зміцнюватимуться незалежно від результатів виборів – посол

Він підкреслив, що Сполучені Штати підтримують територіальну цілісність України, наголосивши, що весь Донбас є територією України.

Місцеві вибори 2020: запитання та відповіді

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися регіональні голови та депутати.

Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені і чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.

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