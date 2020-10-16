Тільки об’єднавши всі старання МОЗ з дотриманням правил карантину можна перемогти коронавірус — експерт

Попри зростання захворюваності, МОЗ на чолі з Максимом Степановим вдається не допустити колапсу медичної системи.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав експерт Віктор Скаршевський.

— Коронавірус продовжує випробовувати українську систему охорони здоров’я на міцність: зростає кількість інфікованих і заповнюваність лікарняних ліжок. Система виявилася поки міцніше. Адже попри стрибок захворюваності з 2-3 тисяч на кінець вересня до майже сьогоднішніх 6 тисяч – колапсу медичної системи не відбулося. До того ж, наша вбита за 29 років охорона здоров’я була абсолютно не готова до пандемії на початку, – написав він.

Він зазначив, що в порівнянні з квітнем 2020 року, коли в лікарнях було до 12 тис. ліжок для прийому хворих на COVID-19, зараз готові більше 34 тис. і в резерві є ще 6,5 тис.

— Всього українська МедСистема готова виставити 52 тис. ліжок. Якщо в квітні у нас робили 200 ПЛР-тестів в день, то зараз – це більше 34 тис., – підкреслив експерт.

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Також він додав, що будь-яка медична система має свій ресурс. Тому без дотримання громадянами правил епідбезопасності, МОЗ поодинці не перемогти епідемію.

— Як би не намагався МОЗ на чолі з міністром Максимом Степановим, побороти епідемію в поодинці вони не зможуть. Тому зараз, як ніколи, важливо дотримуватися всіх правил епідбезпеки. Це стосується не тільки громадян, але і місцевих органів влади, які зараз знаходяться в передвиборній боротьбі та часто нехтують правилами епідбезпеки. Тільки дотримуючись правил, ми зможемо вийти з цієї критичної ситуації з найменшими втратами, – узагальнив Віктор Скаршевський.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що від коронавірусу помер відомий український блогер Дмитро Стужук.

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