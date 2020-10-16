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Факти / Україна / Суспільство

У Києві відкриють додаткову лабораторію для дослідження ПЛР-тестів

У Києві планують відкрити додаткову лабораторію для дослідження тестів на коронавірус у міській лікарні №6.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

 – Це одна з опорних лікарень, де приймають хворих на коронавірус із березня цього року. А минулого місяця на базі медзакладу розгорнули чотири інфекційних відділення загальною кількістю 200 ліжок, зокрема 12 ліжок інтенсивної терапії, – сказав Кличко.

З міського бюджету було виділено 28,5 млн грн та були придбані медикаменти, сім апаратів ШВЛ середнього класу та два портативних апарати, необхідні захисні засоби та костюми.

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За словами Кличка, саме тому на базі цієї лікарні буде обладнано нову лабораторію, де робитимуть  ПЛР-тести.

Показник тестування у Києві є найвищим в Україні і становить сьогодні понад 300 тестів на 100 тис. жителів. Загалом у комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії дослідили понад 155 тис. зразків біоматеріалу – методом ПЛР. А методом ІФА – понад 27,5 тис. тестів.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 16 жовтня зафіксований черговий антирекорд нових випадків коронавірусу – 5 992.

За час епідемії від ускладнень померло 5 408 осіб, а за добу – 106. Водночас одужали вже 121 919 українців, з яких 2 269 – за останній день.

Найбільша кількість хворих спостерігається у Києві – 29 412, Харківській області – 27 457, Львівській – 24 171 та Одеській – 18 013.

Джерело: КМДА

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