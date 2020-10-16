Народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко підтвердив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

– Температура 36,8 – піднялася. Почуваюся як танк, якому підбили гусеницю. Команда працює оперативно. Зв’язок цілодобовий. У всіх наших кандидатів бойовий настрій, – написав він у соцмережі.

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