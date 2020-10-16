Народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко підтвердив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
– Температура 36,8 – піднялася. Почуваюся як танк, якому підбили гусеницю. Команда працює оперативно. Зв’язок цілодобовий. У всіх наших кандидатів бойовий настрій, – написав він у соцмережі.
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Сдал тест на коронавирус – результат положительный. Температура 36,8 – поднялась.
Чувствую себя как танк, которому…
Опубликовано Николаем Тищенко Пятница, 16 октября 2020 г.
Рада на карантині
Верховна Рада скасувала пленарні засідання до середини жовтня через стрімке поширення коронавірусу серед народних депутів.
Парламентарі два тижні – 5-9 жовтня і 12-16 жовтня – працювали у комітетах.
Наступне засідання Ради відбудеться тільки у вівторок, 20 жовтня, в інші дні місяця парламентарії працюватимуть з виборцями.