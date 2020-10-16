Україна може отримати дві вакцини від коронавірусу – Ляшко

Україна в межах ініціативи Covax може отримати вакцини від коронавірусу виробників AstraZeneca і Novavax.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Україна буде забезпечена вакцинами проти коронавірусу після їхньої реєстрації виробниками і перекваліфікації ВООЗ. Ми робимо все можливе, щоб отримати вакцину одними з перших. Для цього увійшли до ініціативи Covax, країни якої отримають вакцину безкоштовно або за нижчою, ніж ринкова, вартістю.

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За словами Віктора Ляшка, очікується, що буде кілька траншів вакцини, щоб покрити щонайменше 20% населення з пріоритетних груп.

Це, зокрема, працівники медустанов з високим ризиком інфікування, працівники, що забезпечують реагування на надзвичайні ситуації, люди з супутніми захворюваннями, люди старшого віку, працівники з критичним рівнем ризику, працівники шкіл, люди, які проживають у притулках для бездомних.

Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна зможе отримати від ЄС до 8 млн доз вакцини від Covid-19.

Загалом Європейський Союз виділив €400 млн Фонду Covid-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX), який забезпечить придбання до 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року.