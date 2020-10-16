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Факти / Україна / Політика

Устенко сказав, навіщо Донбасу вільна економічна зона

Офіс президента розглядає варіанти створення вільної економічної зони на підконтрольних та тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомив радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

 – Ця ідея давно обговорюється в Офісі президента. Як для “континентальної” території Донбасу, яка контролюється Україною, так і для тієї частини, яка нині не підконтрольна нам, але повинна буде знову реінтегруватися. Виходячи з цього завдання, тривало постійне напрацювання можливих рішень, – наголосив Устенко.

За його словами, підконтрольна частина Донбасу потребує додаткового розвитку, який передбачав би додаткове фінансування з бюджету. За попередніми оцінками, реінтеграція Донбасу може потребувати близько $10 млрд. Але можливості держбюджету обмежені через пандемію коронавірусу.

Читайте: Що таке вільна економічна зона і чому це питання порушили в опитуванні

Олег Устенко зазначив, що у разі настання миру потрібно буде частину державних видатків переорієнтовувати на окуповані території.

 – Частину держвидатків доведеться переорієнтовувати на ту територію, коли настане мир. Причому мир – це категорія не економічна. Але якщо ти маєш витрачати гроші на ту територію, де немає державних фінансів, важлива роль приватного сектора, – повідомив радник.

Створення вільної торгівлі розглядається як один зі стимулів залучення інвесторів.

Пояснюючи причину винесення цього питання для всеукраїнського опитування, Устенко вказав, що економічні питання на піку політичного циклу і потрібна консолідована думка.

Окрім того, експерт не виключає ризиків, які може спричинити рішення введення вільної торгівлі, проте нинішні ризики у вигляді контрабандних потоків є високими.

Всенародне опитування Зеленського

15 жовтня президент України Володимир Зеленський оприлюднив друге запитання всенародного опитування, яке відбудеться на місцевих виборах 25 жовтня.

Воно звучить так: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Джерело: Інтерфакс-Україна

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