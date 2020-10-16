Офіс президента розглядає варіанти створення вільної економічної зони на підконтрольних та тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомив радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

– Ця ідея давно обговорюється в Офісі президента. Як для “континентальної” території Донбасу, яка контролюється Україною, так і для тієї частини, яка нині не підконтрольна нам, але повинна буде знову реінтегруватися. Виходячи з цього завдання, тривало постійне напрацювання можливих рішень, – наголосив Устенко.

За його словами, підконтрольна частина Донбасу потребує додаткового розвитку, який передбачав би додаткове фінансування з бюджету. За попередніми оцінками, реінтеграція Донбасу може потребувати близько $10 млрд. Але можливості держбюджету обмежені через пандемію коронавірусу.

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Олег Устенко зазначив, що у разі настання миру потрібно буде частину державних видатків переорієнтовувати на окуповані території.

– Частину держвидатків доведеться переорієнтовувати на ту територію, коли настане мир. Причому мир – це категорія не економічна. Але якщо ти маєш витрачати гроші на ту територію, де немає державних фінансів, важлива роль приватного сектора, – повідомив радник.

Створення вільної торгівлі розглядається як один зі стимулів залучення інвесторів.

Пояснюючи причину винесення цього питання для всеукраїнського опитування, Устенко вказав, що економічні питання на піку політичного циклу і потрібна консолідована думка.

Окрім того, експерт не виключає ризиків, які може спричинити рішення введення вільної торгівлі, проте нинішні ризики у вигляді контрабандних потоків є високими.

Всенародне опитування Зеленського

15 жовтня президент України Володимир Зеленський оприлюднив друге запитання всенародного опитування, яке відбудеться на місцевих виборах 25 жовтня.

Воно звучить так: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?