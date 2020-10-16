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Факти / Україна / Політика

Вибори зі смаком антисептика: чи знаєте ви, як голосувати і заповнювати бюлетень (ТЕСТ)

В Україні повним ходом йде підготовка до місцевих виборів. Цього разу українців очікує одразу кілька нововведень.

Так, голосувати громадяни будуть за новим Виборчим кодексом, який набув чинності у січні 2020 року. Крім того, представників до місцевих органів влади обиратимуть у нових районах.

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Свої корективи внесла і пандемія коронавірусу. Зокрема, ЦВК представила цілу низку рекомендацій щодо того, як буде проходити голосування в умовах карантину.

До місцевих виборів в Україні залишилося зовсім небагато часу, тому свідомі громадяни вже мали встигнути ознайомитися з нововведеннями. Щоб перевірити, чи готові виборці до голосування на виборах, Факти ICTV створили тест.

Місцеві вибори 2020: запитання та відповіді

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися регіональні голови та депутати.

Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені і чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.

Фото: Dreamstime, Unsplash

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