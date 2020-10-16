В Україні повним ходом йде підготовка до місцевих виборів. Цього разу українців очікує одразу кілька нововведень.

Так, голосувати громадяни будуть за новим Виборчим кодексом, який набув чинності у січні 2020 року. Крім того, представників до місцевих органів влади обиратимуть у нових районах.

Читайте: Місцеві вибори 2020 – останні новини

Свої корективи внесла і пандемія коронавірусу. Зокрема, ЦВК представила цілу низку рекомендацій щодо того, як буде проходити голосування в умовах карантину.

До місцевих виборів в Україні залишилося зовсім небагато часу, тому свідомі громадяни вже мали встигнути ознайомитися з нововведеннями. Щоб перевірити, чи готові виборці до голосування на виборах, Факти ICTV створили тест.

Місцеві вибори 2020: запитання та відповіді

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися регіональні голови та депутати.

Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені і чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.