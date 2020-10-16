Курс валют НБУ на 16 жовтня 2020 в Україні

Національний банк України встановив на 16 жовтня курс долара на рівні 28,33 грн, чим ослабив гривню на 2 копійки.
Євро подешевшав на 22 копійки, курс цієї валюти становить нині 33,17 грн, повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Російський рубль трохи подешевшав, його курс становить 0,362 грн.
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Курс валют на 16 жовтня 2020:
- $1 – 28,31 грн;
- €1 – 33,17 грн;
- 1 польський злотий – 7,44 грн;
- 1 російський рубль – 0,362 грн.
Зростання курсу долара
Курс долара до гривні пов’язаний з попитом з боку імпортерів до споживчих товарів.
Валюту також активно купують підприємства, які мають виплати за зовнішніми запозиченнями.
Водночас НБУ не бачить чинників для довгострокового послаблення гривні, оскільки експорт з України під час кризи знизився значно менше за імпорт.