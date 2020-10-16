Під час місцевих виборів 2020 на посаду мера Дніпра претендує чинний очільник міста Борис Філатов.

Напередодні виборів в Україні Факти ICTV підготували біографію кандидата.

Біографія Бориса Філатова

Кандидат народився 7 березня 1972 року у Дніпрі.

Освіту здобув у Дніпровському національному університеті ім. О. Гончара, спеціальності – історія і суспільствознавство, правознавство.

Почав кар’єру як юристконсульт і викладач права. З 2000 до 2005 року працював адвокатом.

З 2005 до 2014 року працював журналістом, вів програму у сфері журналістських розслідувань.

Читайте: Місцеві вибори 2020 – новини

У 2014 році Філатова обрали народним депутатом VIII скликання у 27 мажоритарному округу у Дніпрі, балотувався як самовисуванець.

Працював як член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя і Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації та міжфракційного об’єднання Укроп.

Також у 2014 році виконував обов’язки заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського.

З 2015 року – мер Дніпра, на виборах презентував партію Укроп. Після обрання на посаду очільника міста склав повноваження нардепа.

На виборах 2020 року балотується на другий термін.

У соціальній мережі Facebook має дві сторінки – офіційну та особисту.

Вибори мера Дніпра

25 жовтня 2020 року мешканці Дніпра обиратимуть нового очільника міста.

На місцевих виборах 2020 міська територіальна виборча комісія зареєструвала 17 кандидатів на цю посаду.

Детальніше про вибори мера Дніпра читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Дніпровська міськрада