У Києві через випадки захворювання на коронавірус серед вчителів на карантин закрили вже вісім шкіл.

Про це міський голова столиці Віталій Кличко заявив під час брифінгу.

– Ситуація із захворюваністю в навчальних закладах міста, на жаль, погіршується. На сьогодні в Києві закриті на карантин вже вісім шкіл. З них три – у Печерському районі, три – в Оболонському та по одній – в Подільському і Дарницькому районах.

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Враховуючи таку ситуацію, на дистанційне навчання відправили 598 класів у 182 школах. Загалом на коронавірус хворіють 579 школярів і 449 педагогів.

Також на карантині три дитячих садки. Через виявлені випадки Covid-19 тимчасово закрили 86 груп у 75 закладах.

Попри те, що Кабмін рекомендував відправити школярів на канікули з 15 по 30 жовтня, Віталій Кличко зазначив, що шкільні канікули в Києві розпочнуться 21 жовтня.