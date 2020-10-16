МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.
У зелену зону входять: Угорщина, Білорусь, Польща, Росія, Грузія, Австрія, Словенія, Індія, Хорватія, Канада, Швеція, Італія, Греція, Німеччина, Туреччина, Єгипет.
У червоній зоні залишаються: Молдова, Чехія, Словаччина, Словенія, Румунія, Іспанія, Чорногорія, Швейцарія, Нідерланди, Франція, Бельгія, Велика Британія, США, Ізраїль – усього 44 країни.
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Україна, за оновленою інформацією, далі перебуває у зеленій зоні.
Загалом у переліку значиться 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Країни, після яких не потрібна самоізоляція
Міністерство закордонних справ назвало країни, куди українці можуть відправитись у відпустку за кордоном 2020.
Прибуття з країни зеленої зони:
- самоізоляція чи обсервація не вимагається.
Прибуття з країни червоної зони:
- обсервація/самоізоляція на 14 днів після перетину кордону (можна припинити, якщо здати ПЛР-тестування);
З 1 серпня можна уникнути самоізоляції, якщо надати ПЛР-тест, зроблений ще до повернення в Україну, але не пізніше ніж за 48 год. до перетину кордону.