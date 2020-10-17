До кінця року в Україні прогнозують 400 тис. випадків коронавірусу – Радуцький

Коронавірус в Україні поширюється надто стрімко, і якщо не впроваджувати дієвих заходів до системи роботи МОЗ, ситуація ставатиме дедалі гіршою.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

– За останні два тижні кількість активних хворих в Україні збільшилася приблизно на 30%. Якщо така динаміка збережеться і надалі, в грудні ми будемо мати вже активних 400 тис. хворих.

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Важливим фактором також стало зростання випадків, коли пацієнтам з Covid-19 необхідна госпіталізація: протягом останніх тижнів відсоток зріс до 15%.

– Розрахунки свідчать, що наша система охорони здоров’я за умови розгортання додаткових лікарень повинна витримати.

Найбільш вразливими до небезпечного вірусу залишаються українці від 60 до 79 років, але станом на жовтень найбільше хворих на коронавірус віком від 50 до 59 років.

Наступний кризовий етап, за словами Михайла Радуцького, варто очікувати у лютому – саме на цей місяць припадає другий пік захворюваності на грип.

Коронавірус в Україні

За даними РНБО, станом на ранок 17 жовтня коронавірус в Україні виявили вже у 293 641 особи.

За останню добу підтверджено рекордну кількість – 6 410 випадків інфікування Covid-19.

З початку світової пандемії від ускладнень, спричинених коронавірусом, в Україні померло 5 517 осіб.

Джерело: Михайло Радуцький