Міністерство оборони перерахувало перші кошти сім’ям загиблих курсантів внаслідок катастрофи літака Ан-26Ш у Харківській області.

Понад 28 млн грн передано Сухопутнім військам ЗСУ для розподілу у військкоматах. Наступного тижня військові комісаріати перерахують ці кошти на рахунки одержувачів допомоги.

Перерахування виплат ухвалено для 19 загиблих курсантів Харківського Національного університету Повітряних Сил, рішення про решту виплат ухвалять після встановлення всіх обстави трагедії.

Читайте: Зеленський вимагає прискорити виплату компенсацій сім’ям загиблих у катастрофі Ан-26

Наразі триває робота з проведення технічного розслідування катастрофи літака Ан-26. Результати роботи комісії подадуть міністру оборони до 25 листопада.

Авіакатастрофа під Чугуєвом

25 вересня під час навчань сталась авіакатастрофа літака Ан-26 під Чугуєвом. Борт здійснював навчальний політ з 20 курсантами на борту. Екіпаж літака становив 7 осіб. Загинуло 26 людей, один курсант вижив.

Державне бюро розслідувань має чотири версії авіакатастрофи. Слідчі вже вилучили необхідну документацію та допитали свідків.