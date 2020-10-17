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Факти / Україна / Суспільство

598 за добу: у Києві збільшилася кількість нових хворих на Covid-19 (Оновлюється)

17 жовтня у Києві зафіксували 598 нових випадків зараження Covid-19.

Загалом у столиці 30 010 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За час пандемії вірус забрав життя 569 людей, за добу – 12 киян. Усього коронавірус подолали 10 661 мешканець Києва, а за добу – 186.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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