17 жовтня у Києві зафіксували 598 нових випадків зараження Covid-19.

Загалом у столиці 30 010 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За час пандемії вірус забрав життя 569 людей, за добу – 12 киян. Усього коронавірус подолали 10 661 мешканець Києва, а за добу – 186.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: