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Факти / Надзвичайні події

Негода у Кропивницькому та на Миколаївщині залишила без даху понад 100 будівель

Через ускладнені погодні умови 17 жовтня на Миколаївщині та Кіровоградщині було пошкоджено понад 100 будинків, чотири школи та дитсадок.

До ліквідації наслідків негоди у регіонах залучено МВС, підрозділи рятувальників та аварійні бригади комунальних служб.

  • Негода у Кропивницькому та на Миколаївщині залишила без даху понад 100 будівель
  • Негода у Кропивницькому та на Миколаївщині залишила без даху понад 100 будівель
  • Негода у Кропивницькому та на Миколаївщині залишила без даху понад 100 будівель
  • Негода у Кропивницькому та на Миколаївщині залишила без даху понад 100 будівель
  • Негода у Кропивницькому та на Миколаївщині залишила без даху понад 100 будівель
  • Негода у Кропивницькому та на Миколаївщині залишила без даху понад 100 будівель
  • Негода у Кропивницькому та на Миколаївщині залишила без даху понад 100 будівель
  • Негода у Кропивницькому та на Миколаївщині залишила без даху понад 100 будівель
Негода у Кропивницькому та на Миколаївщині залишила без даху понад 100 будівель / 4 фотографии

У Миколаївській області найбільше постраждали села Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району.

Окрім пошкоджених покрівель житлових будинків, шкіл та садочку, сильний вітер повалив близько 60 дерев. Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.

У Кіровоградській області негода вирувала у селі Іванівка Новоукраїнського району та у Кропивницькому.

Для розпилення повалених дерев та відкачування води в обласному центрі залучено 22 рятувальники та 5 одиниць спецтехніки.

Станом на 19.00 у Кропивницькому пошкоджено покрівлі близько 100 будинків.

Негода у Києві

Ранок 17 жовтня у столиці розпочався з негоди: дощі затопили щонайменше 10 вулиць, а сильний вітер повалив чимало дерев.

Суботня негода у Києві утворила пробки, оскільки рух на дорогах було ускладнено. Тимчасово перестали курсувати трамваї.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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