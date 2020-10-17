В Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей — 6 410.

Також відомо, що вчора 2 194 пацієнти одужали, а 109 — померли від ускладнень.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві (598), Одеській (506), Харківській (472), Дніпропетровській (464) областях. А найменше у Кіровоградській та Запорізькій областях — 44 і 97 випадків відповідно.

За добу 1 089 людей госпіталізували з підтвердженим коронавірусним захворюванням. Лабораторії провели 36 201 дослідження методом ПЛР та 27 533 тестів методом ІФА.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, які пацієнти в Україні найчастіше потрапляють у лікарні у важкому стані з коронавірусом.

– У нас найбільша кількість важких хворих – це люди, які з групи ризику. Це стосується як літніх людей, так і людей, які мають хронічні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, злоякісні захворювання або хронічні захворювання легенів. Обов’язково бережіть себе, максимально дотримуйтеся правил та рекомендацій Міністерства охорони здоров’я, – зазначив Степанов.

За його словами, це пацієнти з групи ризику (у віці 65+), і ті, які мають супутні захворювання.