За добу в Україні підтвердили 6 410 випадків інфікування коронавірусною хворобою.
Статистика коронавірусу в Україні станом на 17 жовтня свідчить про те, що з початку пандемії інфікований 293 641 українець.
За добу померло 109 пацієнтів, а загалом – 5 517. Одужало за час пандемії 124 113 хворих.
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Приріст у регіонах має такий вигляд:
- Вінницька обл — 8 233 (+163)
- Волинська обл — 10 682 (+167)
- Дніпропетровська обл — 10 721 (+464)
- Донецька обл — 6 776 (+118)
- Житомирська обл — 9 539 (+253)
- Закарпатська обл — 11 626 (+165)
- Запорізька обл — 6 259 (+97)
- Івано-Франківська обл — 16 377 (+214)
- Кіровоградська обл — 1 512 (+44)
- м. Київ — 30 010 (+598)
- Київська обл — 12 439 (+232)
- Львівська обл — 24 539 (+368)
- Луганська обл — 2 334 (+105)
- Миколаївська обл — 5 567 (+231)
- Одеська обл — 18 519 (+506)
- Полтавська обл — 5 738 (+269)
- Рівненська обл — 15 646 (+248)
- Сумська обл — 8 524 (+272)
- Тернопільська обл — 17 160 (+244)
- Харківська обл — 27 929 (+472)
- Херсонська обл — 2 380 (+116)
- Хмельницька обл — 10 480 (+382)
- Чернівецька обл — 17 450 (+247)
- Черкаська обл — 6 619 (+232)
- Чернігівська обл — 6 582 (+203)
Коронавірус в Україні 16 жовтня
Станом на 16 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 287 231 українця. За добу виявили рекордний приріст інфікованих – 5 992 позитивні ПЛР-тести.