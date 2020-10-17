За добу в Україні підтвердили 6 410 випадків інфікування коронавірусною хворобою.

Статистика коронавірусу в Україні станом на 17 жовтня свідчить про те, що з початку пандемії інфікований 293 641 українець.

За добу померло 109 пацієнтів, а загалом – 5 517. Одужало за час пандемії 124 113 хворих.

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Приріст у регіонах має такий вигляд:

Вінницька обл — 8 233 (+163)

Волинська обл — 10 682 (+167)

Дніпропетровська обл — 10 721 (+464)

Донецька обл — 6 776 (+118)

Житомирська обл — 9 539 (+253)

Закарпатська обл — 11 626 (+165)

Запорізька обл — 6 259 (+97)

Івано-Франківська обл — 16 377 (+214)

Кіровоградська обл — 1 512 (+44)

м. Київ — 30 010 (+598)

Київська обл — 12 439 (+232)

Львівська обл — 24 539 (+368)

Луганська обл — 2 334 (+105)

Миколаївська обл — 5 567 (+231)

Одеська обл — 18 519 (+506)

Полтавська обл — 5 738 (+269)

Рівненська обл — 15 646 (+248)

Сумська обл — 8 524 (+272)

Тернопільська обл — 17 160 (+244)

Харківська обл — 27 929 (+472)

Херсонська обл — 2 380 (+116)

Хмельницька обл — 10 480 (+382)

Чернівецька обл — 17 450 (+247)

Черкаська обл — 6 619 (+232)

Чернігівська обл — 6 582 (+203)

Коронавірус в Україні 16 жовтня

Станом на 16 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 287 231 українця. За добу виявили рекордний приріст інфікованих – 5 992 позитивні ПЛР-тести.