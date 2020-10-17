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Факти / Україна / Суспільство

В Україні з’являться нові експрес-тести на коронавірус – вони будуть безкоштовними

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко анонсував появу нових експрес-тестів на Covid-19.

– Ми робимо все можливе, щоб вже на наступному тижні в Україні вже з’явилися ці тести, які будуть безкоштовні для людей та можуть тестуватися сімейним лікарем, мобільною бригадою, – запевнив Віктор Ляшко.

Він зауважив, що тести вже пройшли усі етапи перевірки ВООЗ та рекомендовані для масового тестування.

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Достовірність нових тестів така ж, як і звичайних ПЛР-тестів, але головне – лікар зможе зробити тест відразу після госпіталізації пацієнта, протягом 15-30 хвилин та без лабораторних умов.

Точна кількість нових експрес-тестів та пріоритети для поширення до областей України поки не повідомляється.

Вакцина проти коронавірусу

Очільник МОЗ Максим Степанов на онлайн-зустрічі з представниками Світового банку попросив виділити додаткові кошти для закупівлі вакцини проти коронавірусу для України

Директор представництва Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Аруп Банерджі заявив про нові можливості щодо співпраці.

Як заявляв Степанов, МОЗ визначає пріоритетні групи  населення, яким будуть робити щеплення проти коронавірусу. Це групи ризику – літні люди, люди, які мають супутні захворювання, групи ризику за професійними ознаками.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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