PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Які пацієнти найчастіше потрапляють у лікарню з Сovid-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, які пацієнти в Україні найчастіше потрапляють у лікарні у важкому стані з коронавірусом.

За його словами, це пацієнти з групи ризику (у віці 65+), і ті, які мають супутні захворювання.

– У нас найбільша кількість важких хворих – це люди, які з групи ризику. Це стосується як літніх людей, так і людей, які мають хронічні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, злоякісні захворювання або хронічні захворювання легенів.

Обов’язково бережіть себе, максимально дотримуйтеся правил та рекомендацій Міністерства охорони здоров’я, – зазначив Степанов.

Читайте: Серце не витримало: блогер Стужук помер від коронавірусу

Антирекордний приріст

За добу в Україні підтвердили 6 410 випадків інфікування коронавірусною хворобою.

Статистика коронавірусу в Україні станом на 17 жовтня свідчить про те, що з початку пандемії інфікований 293 641 українець.

За добу померло 109 пацієнтів, а загалом – 5 517. Одужало за час пандемії 124 113 хворих. 

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх