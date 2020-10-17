Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, які пацієнти в Україні найчастіше потрапляють у лікарні у важкому стані з коронавірусом.

За його словами, це пацієнти з групи ризику (у віці 65+), і ті, які мають супутні захворювання.

– У нас найбільша кількість важких хворих – це люди, які з групи ризику. Це стосується як літніх людей, так і людей, які мають хронічні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, злоякісні захворювання або хронічні захворювання легенів. Обов’язково бережіть себе, максимально дотримуйтеся правил та рекомендацій Міністерства охорони здоров’я, – зазначив Степанов.

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Антирекордний приріст

За добу в Україні підтвердили 6 410 випадків інфікування коронавірусною хворобою.

Статистика коронавірусу в Україні станом на 17 жовтня свідчить про те, що з початку пандемії інфікований 293 641 українець.

За добу померло 109 пацієнтів, а загалом – 5 517. Одужало за час пандемії 124 113 хворих.