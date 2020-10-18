18 жовтня у Києві зафіксували 453 нові випадки зараження Covid-19.

Загалом у столиці 30 463 підтверджені випадки захворювання на коронавірус.

За час пандемії вірус забрав життя 582 людей, за добу – 13 киян. Усього коронавірус подолали 10 696 мешканців Києва, а за добу – 35.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: