У неділю, 18 жовтня, на кордоні України та Угорщини утворилася черга із сотень автомобілів.

Такі великі затори утворилися на пункті пропуску Лужанка і Тиса у Закарпатській області.

Згідно з даними відомства на 9.00, на ПП Лужанка в черзі стоять 200 транспортних засобів, на ПП Тиса – 15 авто.

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Нелегальний перетин кордону

На пункті пропуску Шегині у 36-річного українця виявили майже 4,7 млн грн (£127 430 стерлінгів) незадекларованої готівки.

Пачки купюр номіналом £10 та £20, загорнуті у фольгу, він перевозив у двох картонних коробках. Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники вирішили спільно з співробітниками митниці поглиблено оглянути салон авто.