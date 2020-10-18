Собаки-шукачі, які можуть виявляти коронавірус, не передбачені українськими стандартами надання медичної допомоги.

Водночас в Україні кінологи почали тренувати собак індикації Covid-19, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Він пояснив, що Міністерство охорони здоров’я відповідає за науково обґрунтовані підходи.

Але Ляшко припускає, що собака може відчувати людину з температурою і з гострими респіраторними вірусними інфекціями.

Заступник міністра наголосив, що лікування не відбуватиметься, якщо коронавірус виявить собака.

– Усе одно буде зроблений тест і визначена тактика ведення лікування хворого лікуючим лікарем на підстав лабораторних аналізів, – додав посадовець.

Собаки чують Covid-19

У Фінляндії собак навчили розпізнавати запах коронавірусу.

Про це йдеться у результатах наукового дослідження Гельсінського університету. Для запам’ятовування нового запаху знадобилося декілька тижнів.

Деякі захворювання мають специфічні нюхові ознаки, за якими дресировані собаки можуть відчувати їх.