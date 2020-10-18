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Факти / Україна / Суспільство

Понад 295 тис. хворих: кількість інфікованих Covid-19 невпинно зростає

За добу в Україні підтвердили 5 231 випадок інфікування коронавірусною хворобою.

Статистика коронавірусу в Україні станом на 18 жовтня свідчить про те, що з початку пандемії інфіковано 298 872 українця.

За добу померло 90 пацієнтів, а загалом – 5 607. Одужало за час пандемії 125 337 хворих. 

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах має такий вигляд:

  • Вінницька обл — 8 356 (+123)
  • Волинська обл — 10 830 (+148)
  • Дніпропетровська обл — 10 933 (+212)
  • Донецька обл — 7 007 (+231)
  • Житомирська обл — 9 787 (+248)
  • Закарпатська обл — 11 736 (+110)
  • Запорізька обл — 6 365 (+106)
  • Івано-Франківська обл — 16 580 (+203)
  • Кіровоградська обл — 1 564 (+52)
  • м. Київ — 30 463 (+453)
  • Київська обл — 12 684 (+245)
  • Львівська обл — 24 844 (+305)
  • Луганська обл — 2 422 (+88)
  • Миколаївська обл — 5 687 (+120)
  • Одеська обл — 18 729 (+210)
  • Полтавська обл — 5 877 (+139)
  • Рівненська обл — 15 882 (+236)
  • Сумська обл — 8 850 (+326)
  • Тернопільська обл — 17 361 (+201)
  • Харківська обл — 28 518 (+589)
  • Херсонська обл — 2 472 (+92)
  • Хмельницька обл — 10 818 (+338)
  • Чернівецька обл — 17 659 (+209)
  • Черкаська обл — 6 762 (+143)
  • Чернігівська обл — 6 686 (+104)

Коронавірус в Україні 17 жовтня

Станом на 17 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 293 641 українця. За добу виявили рекордний приріст інфікованих – 6 410 позитивних ПЛР-тестів.

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