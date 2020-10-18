За добу в Україні підтвердили 5 231 випадок інфікування коронавірусною хворобою.

Статистика коронавірусу в Україні станом на 18 жовтня свідчить про те, що з початку пандемії інфіковано 298 872 українця.

За добу померло 90 пацієнтів, а загалом – 5 607. Одужало за час пандемії 125 337 хворих.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах має такий вигляд:

Вінницька обл — 8 356 (+123)

Волинська обл — 10 830 (+148)

Дніпропетровська обл — 10 933 (+212)

Донецька обл — 7 007 (+231)

Житомирська обл — 9 787 (+248)

Закарпатська обл — 11 736 (+110)

Запорізька обл — 6 365 (+106)

Івано-Франківська обл — 16 580 (+203)

Кіровоградська обл — 1 564 (+52)

м. Київ — 30 463 (+453)

Київська обл — 12 684 (+245)

Львівська обл — 24 844 (+305)

Луганська обл — 2 422 (+88)

Миколаївська обл — 5 687 (+120)

Одеська обл — 18 729 (+210)

Полтавська обл — 5 877 (+139)

Рівненська обл — 15 882 (+236)

Сумська обл — 8 850 (+326)

Тернопільська обл — 17 361 (+201)

Харківська обл — 28 518 (+589)

Херсонська обл — 2 472 (+92)

Хмельницька обл — 10 818 (+338)

Чернівецька обл — 17 659 (+209)

Черкаська обл — 6 762 (+143)

Чернігівська обл — 6 686 (+104)

Коронавірус в Україні 17 жовтня

Станом на 17 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 293 641 українця. За добу виявили рекордний приріст інфікованих – 6 410 позитивних ПЛР-тестів.