За добу в Україні підтвердили 5 231 випадок інфікування коронавірусною хворобою.
Статистика коронавірусу в Україні станом на 18 жовтня свідчить про те, що з початку пандемії інфіковано 298 872 українця.
За добу померло 90 пацієнтів, а загалом – 5 607. Одужало за час пандемії 125 337 хворих.
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Приріст у регіонах має такий вигляд:
- Вінницька обл — 8 356 (+123)
- Волинська обл — 10 830 (+148)
- Дніпропетровська обл — 10 933 (+212)
- Донецька обл — 7 007 (+231)
- Житомирська обл — 9 787 (+248)
- Закарпатська обл — 11 736 (+110)
- Запорізька обл — 6 365 (+106)
- Івано-Франківська обл — 16 580 (+203)
- Кіровоградська обл — 1 564 (+52)
- м. Київ — 30 463 (+453)
- Київська обл — 12 684 (+245)
- Львівська обл — 24 844 (+305)
- Луганська обл — 2 422 (+88)
- Миколаївська обл — 5 687 (+120)
- Одеська обл — 18 729 (+210)
- Полтавська обл — 5 877 (+139)
- Рівненська обл — 15 882 (+236)
- Сумська обл — 8 850 (+326)
- Тернопільська обл — 17 361 (+201)
- Харківська обл — 28 518 (+589)
- Херсонська обл — 2 472 (+92)
- Хмельницька обл — 10 818 (+338)
- Чернівецька обл — 17 659 (+209)
- Черкаська обл — 6 762 (+143)
- Чернігівська обл — 6 686 (+104)
Коронавірус в Україні 17 жовтня
Станом на 17 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 293 641 українця. За добу виявили рекордний приріст інфікованих – 6 410 позитивних ПЛР-тестів.